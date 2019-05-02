«Чем хуже дороги, тем быстрее едет Патрик»: Почему подержанный УАЗ «Патриот» можно и нужно купить – сеть

Сегодня, 06:00

Комментаторы убеждены, что можно смело приобретать «Уазик» с пробегом не выше 70 000 км, и не бояться при этом стать владельцем «автохлама».

В сообществе «уазоводов» соцсети «ВКонтакте» автомобилисты решили объяснить, почему УАЗ «Патриот» можно и нужно покупать, ладе не особо глядя на его пробег. Причин для этого несколько, и первая из них – сравнительно низкий ценник. За 3-4 года российский внедорожник падает в цене достаточно ощутимо, но в то же время хуже не становится. При правильном уходе, считают водители, даже со ржавчиной проблем у «Патрика» быть не должно.

2,5-тонный внедорожник автолюбители считают идеальным выбором для тех, кому нужен очень проходимый «зверь», а желание приобретать себе корейские паркетники – отсутствует. Одного из потенциальный владельцев УАЗ «Патриот» очень интересовало, можно ли отправляться в дальние путешествия на данном автомобиле и насколько он подходит для езды по вечным выбоинам и ухабам, и комментаторы заверили водителя, что в своей покупке он точно не разочаруется.