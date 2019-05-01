«Буханки» и «Патриоты» – на очереди: В Чили завершены сертификационные испытания УАЗ «Хантер»

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Тесты внедорожника на территории южноамериканской страны проходили при содействии местного партнера Ульяновского автозавода компании Inversions UAZ Chile.

В Чили завершены сертификационные испытания модели УАЗ «Хантер», и теперь, грузовик «Трофи», легендарные «Буханки» (модель 2206) и «Патриоты» на очереди, ведь они, как и «Хантер», тоже будут продаваться в южноамериканской стране, а потому, скоро отправятся на тесты на территории республики. Внедорожник УАЗ «Хантер» будет предлагаться чилийцам в версиях с жестким и мягким верхом, а также в модификации «Трофи». О стоимости ульяновских машин для Чили не сообщается.

К слову, ульяновские машиностроители продолжают работу по выведению своей продукции на экспортные рынки. К примеру, продажи автомобилей «УАЗ» возобновляются на Кубе. Также ожидается появление дилерского центра в Ливане.

Напомним, недавно появилась экспедиционная версия внедорожника УАЗ «Хантер». Автомобиль получил АБС, систему «ЭРА-ГЛОНАСС» блокировку заднего дифференциала, внедорожные покрышки BFGoodrich All-Terrain 235/85 R16, багажник на крыше, силовые металлические бамперы и пороги, защиту рулевых тяг, электрическую лебедку и фаркоп. Также машина наделена откидным задним бортом вместо распашной двери и увеличенными задними колесными арками. Кресла автомобиля получили обивку материалом с гидрофобной пропиткой, а для передних сидений предусмотрен подогрев. Стоимость новинки составляет 886 410 рублей.