«Реальный пробег может быть как 100 000, так и 500 000 км!»: На что обратить внимание при покупке подержанного Toyota Land Cruiser – сеть

Сегодня, 08:00

Комментаторы решили объяснить, какие проблемные моменты будут ожидать покупателя «Крузака» с пробегом.

Прежде всего стоит помнить, что на Toyota Land Cruiser 200 вопрос скрученного пробега стоит особенно остро. Обратить внимание на это стоит в первую очередь, и автолюбители «Крузаков» в соцсети «ВКонтакте» порекомендовали при выборе своего внедорожника стараться ориентироваться на те машины, у которых было не более 1-2 владельцев: «Реальный пробег может быть как 100 000, так и 500 000 км!»

Также Toyota Land Cruiser рекомендуется по возможности проверить на криминал, дабы удостовериться, что речи идёт не об угнанном «японце», или что на него не установлены детали с угнанного TLC 200. После этого уже стоит переходить к проверке силового агрегата и турбины в особенности, поскольку велик шанс, что после покупки придётся менять какие-либо запчасти, рискуя влететь на кругленькую сумму.

После этого нужно уточнить у владельца «Крузака», насколько часто производилась замена масла в коробке передач, и в случае, если окажется, что жидкость водитель не менял вообще, комментаторы советуют тут же искать другой автомобиль: «Нарвёшься на старовера – сразу вали от них подальше».