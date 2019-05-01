В сети показали шпионские фото обновленного Renault Kwid

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Ранее появилась информация, что французская компания Renault объявила о выходе на рынок Индии четырех новинок. Одной из них стал обновленный хэтчбек Renault Kwid, который приедет в Страну пряностей в 2019 году.

Недавно в СМИ обнародовали шпионские фотографии Renault Kwid, облаченного в камуфляж, который относится к 2020 модельному году, а его оформление повторяет внешний облик представленного в КНР электрического Renault Kwid EV. Модернизированный французский хэтчбек получил светодиодные головные фары с ДХО и более низким бампером. Изменением подвергнутся также радиаторная решетка на рестайлинговом Renault Kwid, которая обзавелась горизонтальными ребрами.

При просмотре шпионских фото можно увидеть, что новинка по размерам немного превосходит прежнюю версию. Под капотом «Квид» разместится 1-литровый двигатель BS6, мощность которого пока засекречена. По всей видимости, дебют обновленного Renault Kwid состоится в конце нынешнего года, а на рынок автомобиль должен выйти в начале 2020 года.