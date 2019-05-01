«Кто круче»: ВАЗ-2101 с мотором от Nissan Silvia сразился с LADA Granta

Сегодня, 13:30

Даже доработанный советский автомобиль не смог победить «Гранту» в гоночном соревновании.

Необычный эксперимент поставили эксперты с канала «Auto VRN». Блогеры решили испытать в гонке по прямой классический ВАЗ-2101 и LADA Granta Sport.

LADA Granta в комплектации Sport обзавелась 15-дюймовыми колесными дисками, а под капотом расположился 1,6-литровый 140-сильный двигатель. Подвеска на этом автомобиле осталась от классической «Гранты. Также сообщается, что двигатель, расположенный под капотом спортивной «Гранты» обзавелся «безвтыковыми» поршнями, четырехфазными распредвалами и электронным дросселем. Тюнинг российского автомобиля обошелся мастерам в 135 000 рублей.

Соперником доработанной LADA Granta стал обычный ВАЗ-2101, получивший японский двигатель, задние тормоза от Hyundai Solaris и новую подвеску. Под капотом доработанной «Копейки» разместился мотор от Nissan Silvia объемом 2, 0 литра с производительностью 160 лошадиных сил, а трансмиссия и карданный вал советский автомобиль позаимствовал от той же «Сильвии».

Для доработанных ВАЗ-2101 и LADA Granta блогеры устроили гонку, чтобы выяснить, «кто из них круче». В первом заезде оба автомобили тронулись одинаково, но через время «Гранта» начала обгонять «Копейку» и финишировала раньше нее. Второй заезд показал те же результаты – LADA Granta порвала ВАЗ-2101. В третьем заезде «Копейка» вырвалась вперед, однако «Гранта» не только смогла опередить ее, но и обогнать. В четвертом и пятом заездах ВАЗ-2101 не удалось вырвать пальму первенства у «Гранты».