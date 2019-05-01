«Кидало из стороны в сторону»: На «умершие» сайлентблоки Renault Duster пожаловался владелец

Сегодня, 17:00

По словам водителя, во время езды на своем кроссовере он начал слышать непонятный стук.

Прибытие на автосервис выявило, что у Renault Duster с пробегом в 70 000 километров попросту «умерли» сайлентблоки, что стало неприятным сюрпризом для владельца автомобиля. Их замена, по его мнению, не стоила бы ему внушительных денег, однако сам факт поломки его очень не радовал. Единственный позитивный момент в этом – шаровые опоры остались нетронутыми.

Помимо того, что подвеска во время езды начала глухо стучать, разбились втулки стабилизатора, а во время проезда кочек и выбоин, Renault Duster очень сильно «вилял» кормой, рискуя войти в занос: «Меня кидало из стороны в сторону». Симптомы поломки сайлентблоков показались водителю достаточно весомыми для того, чтобы предупредить о них автолюбителей в тематическом сообществе «ВКонтакте», посвященном французскому кроссоверу.

Комментаторы заявили, что уже сталкивались с подобным. Один из владельцев Renault Duster пожаловался, что даже пришлось воспользоваться сваркой, поскольку запрессованные сайлентблоки начали «гулять», из-за чего машина начинала становиться неуправляемой: «пришлось прихватить сваркой наружную втулку к рычагу».