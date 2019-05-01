Представлены современные воплощение классических концепт-каров

Сегодня, 16:19

Концепты часто считаются важнейшими экспонатами на мотор-шоу, так их форма и технологии могу дать представление о будущем автомобиле. Независимые дизайнеры обнародовали рендеры классических прототипов, которые обрели современное воплощение.

Прежде всего эксперты обратили внимание на BMW 2800 Spicup 1969, который объединил в себе кузова купе и спайдер. Рендер этого автомобиля создали за несколько часов – радиаторная решетка стала современной, а фары оснастили светодиодами.

Второе место досталось Mazda RX500 1971 года выпуска, получивший более агрессивные линии, но при этом у автомобиля остался прежний внешний облик. Теперь же прототип получил зеленый цвет, а задняя дверь уменьшилась.

На третьем месте числится Chevrolet Aerovette 1976 года, являющийся спортивным купе, который можно идентифицировать как Chevrolet Corvette. Колесные диски этого авто обзавелись низкопрофильной резиной и фары получили современные LED-матрицы. Четвертое место занимает Lamborghini Marzal 1974 года выпуска, перетерпевший кардинальные изменения для придания ему современного облика.