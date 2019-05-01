Подзарядка раз в 7 дней: Электро-кроссовер JAC iEVS4 с впечатляющим запасом хода показали в Шанхае

Сегодня, 15:20

На мотор-шоу в Китае компания JAC решила раскрыть все подробности о своей амбициозной новинке.

В первую очередь, специалисты рассказали, что JAC iEVS4 будет доступен на авторынке Поднебесной в 4 комплектациях, отличающихся как оснащением, так и запасом хода. В «люксе» электро-кроссовер будет способен без подзарядки проезжать до 470 километров, а благодаря позиционированию автомобиля как городского, необходимость в зарядке будет возникать не чаще одного раза в семь дней.

Помимо впечатляющего запаса хода, JAC iEVS4 сможет похвастать возможностью быстрой зарядки: с 30 до 80% за полчаса, а чтобы кроссовер мог проехать 80 километров, ему понадобится заряжаться всего лишь 10 минут. Что касается оснащения китайского кроссовера, то здесь всё также очень достойно, автомобиль получит широкий комплекс различных систем защиты: от множества подушек безопасности до ассистентов водителя при езде.

Наконец, в «топовом» оснащении электро-кроссовера можно отметить наличие премиальной мультимедийной системы, позволяющей голосом управлять как музыкой с навигацией, так и климат-контролем. JAC iEVS4 должен стать одним из флагманских электрических SUV китайского бренда, рассчитывающего к 2025 году стать одним из лидеров по производству экологичных авто на местном рынке.