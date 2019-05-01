«Реально живой»: Чего ждать от Hyundai Solaris после такси рассказал блогер

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Обзорщик показал состояние «корейца», полтора года проработавшего в извозе по Москве.

Чего ждать от Hyundai Solaris после такси, рассказал блогер на YouTube-канале «PROмашины». На рассмотрение обзорщик взял рестайлинговый седан первого поколения. Автомобиль использовался для извоза в Москве и проехал 137 000 км. Машина оснащена мотором 1.6 Gamma в связке с АКПП, который славится долговечностью и надежностью, а потому ютубера больше волновало общее состояние транспортного средства после такси.

Осмотр машины блогер начал с салона, и обратил внимание, что дверные ручки Hyundai Solaris имеют небольшие потертости, но их нет на пластиковых порогах, что странно, ведь они «страдают» в первую очередь от ног пассажиров. На лобовом стекле машины имеется тепловая трещина. Также износ заметен по обивке руля и по потертостям передней панели, где, вероятно, крепился держатель для телефона. В целом, ничего критичного по износу в салоне ютубер не обнаружил. То же самое можно сказать и о кузове машины – значительных потертостей покраски не обнаружено, сам кузов целый и не ржавый.

Блогер признал, что ему попался «реально живой» автомобиль из-под такси. Примечательно, ютубер обозревал одну из максимальных комплектаций Hyundai Solaris, и при этом автомобиль на вторичном рынке стоил 570 000 рублей. В машине есть климат-контроль, подогрев руля, кресел и многие другие «приятности», присущие укомплектованным машинам. Так или иначе, обзорщик не стал отрицать тот факт, что за вышеназванную сумму в России можно приобрести на «вторичке» любое авто В-класса.

Из минусов обсуждаемого Hyundai Solaris блогер выделил небольшой клиренс. Кроме того, обзорщик обратил внимание на чрезмерную жесткость подвески седана и тонкий металл кузова. Еще ютубер заявил, автомобиль «рулится» хуже, чем LADA Vesta.