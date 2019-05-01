Кросс-вэн по цене LADA Vesta Cross: Эксперты назвали причины бешеной популярности Datsun Cross в Индонезии

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Японский бренд Datsun, подконтрольный компании Nissan, еще весной прошлого года вывела на индонезийский рынок небольшой вседорожный минивэн Datsun Cross. 7-местный автомобиль с момента начала продаж завоевал бешеную популярность.

За прошлый год местные дилеры марки смогли продать больше 80 000 единиц Datsun Cross. Интересно, что большая часть вседорожных минивэнов комплектовалась вариатором CVT, а в первом квартале нынешнего года индонезийцы еще больше заинтересовались этой машиной.

Сообщается, что причиной ажиотажного спроса на Datsun Cross кроется в динамичном развитии сегмента трехрядных SUV. Однако за полноценный кроссовер придется заплатить больше, но для завоевания рынков стран АСЕАН японцы сконструировали бюджетный автомобиль.

Под капотом Datsun Cross для Индонезии разместился атмосферный двигатель объемом 1,2 литра с мощностью 68 лошадиных сил, который работает в паре с МКПП. Также предусматривается 78-сильный агрегат, приводимый в действие уже упоминаемым вариатором CVT. Минимальная комплектация японского кросс-вэна обойдется от 161 490 000 индонезийских рупий или 740 000 рублей, что соответствует цене LADA Vesta Cross.