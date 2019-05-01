«Опять проблемы»: О постоянно глохнущем двигателе УАЗ «Патриот» рассказал блогер

Сегодня, 11:30

По словам обзорщика, очередная неисправность мотора «Патрика» едва не стала последней каплей, из-за которой он чуть было не решил избавиться от своей машины.

УАЗ «Патриот» водитель приобрёл совсем недавно, и успел проехать на нём всего лишь 20 000 километров, однако стабильные проблемы с силовой установкой, то и дело возникающие на этом внедорожнике, блогера с канала Al-Kash TV уже изрядно достали. «Опять проблемы, начинаются новые приключения», – безысходно рассказал водитель о постоянно глохнущем двигателе автомобиля.

Дефект силовой установки УАЗ «Патриот» начал наблюдаться пару дней назад – во время морозной погоды автомобилист обнаружил, что сначала из печки, при включенном горячем положении, начал идти холодный воздух. После остановки водитель осмотрел машину и проверил уровень масла – как оказалось, оно было на минимальной отметке, что стало большим сюрпризом для автолюбителя.

До этого, на отметке в 17 000 км пробега, у злополучного мотора «Патрика» внезапно пропала компрессия и пришлось менять головку блока цилиндров, потому владелец УАЗ «Патриот» сразу же подумал на проблемы с ГБЦ, однако механик заявил, что глохнуть и подавать холодный воздух автомобиль начал не из-за этого: «Масляная система давит на систему охлаждения, нет циркуляции».