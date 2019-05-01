От кормы до подвески: Изменения в новой LADA Granta Sport попробовали предугадать эксперты

Сегодня, 10:18

Дизайнеры опубликовали рендерные изображения спортивной «Гранты», сделанные на основе шпионских снимков.

Экспертам с автомобильного портала «Колёса» даже не помешал факт того, что на фото новая LADA Granta Sport облачена в плотные слои маскировочного камуфляжа – они попытались предугадать, какие изменения получит автомобиль, и судя по всему, модификацию «Гранту» ожидают глобальные.

В первую очередь, в глаза бросается эффектная корма автомобиля. Обновлённый задний бампер вкупе с фальш-диффузором создают облик «заряженного» седана, а дополняют приятную картину стильные легкосплавные диски, небольшой спойлер со светодиодной подсветкой, и новые пороги для LADA Granta Sport.

Изменения затронут также и подвеску, которая будет переработана в сторону большей «спортивности», обеспечивающей плавный набор скорости и жесткость при езде по ровной дороге. Дорожный просвет уменьшится на несколько сантиметров, а вот под капотом, напротив, стоит ожидать увеличения мощности.

В качестве силовой установки для новой LADA Granta Sport будет предложен 1,6-литровый «атмосферник», выдающий 120 лошадиных сил и агрегирующий с механической коробкой передач. Дополнить облик «заряженной» Granta будут призваны задние дисковые тормоза. Премьера новинки от «АвтоВАЗ» ожидается уже в августе этого года.