Самый дорогой автомобиль: Криштиану Роналду приобрел Bugatti La Voiture Noire за 11 миллионов

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Знаменитый португальский футболист Криштиану Роналду, который числится нападающим туринского «Ювентуса», теперь обладает самым дорогим автомобилем в мире. Такой информацией поделились обозреватели специализированных изданий.

По словам журналистов, форвард итальянской команды, купил французский гиперкар Bugatti La Voiture Noire, представленный на Женевском автосалоне и выпущенный в единственном экземпляре. В СМИ пишут, что Роналду выложил за суперкар 11 000 000 евро, но Стефан Винкельман, возглавляющий Bugatti, сообщил, что автомобиль продал за 16 500 000 евро. Предполагается, что дорогой автомобиль продали футболисту со скидкой.

Стоит сказать, что Bugatti La Voiture Noire является нынешним воплощением эксклюзивного купе Type 57 SC Atlantic. Основой для гиперкара послужила архитектура Bugatti Chiron Sport, а сам гиперкар получил кузов, выполненный из карбона. Подкапотное пространство автомобиля занимает четырехтурбинный 16-цилиндровый мотор объемом 8,0 литра с мощностью 1500 лошадиных сил. Интересно, что покупателю гиперкар доставят только через два года – это не зависит от статуса клиента.