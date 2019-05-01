«Не ездили нормально – нечего и начинать»: На заводской дефект УАЗ «Патриот» пожаловались в сети

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По словам владельца «Патрика», он два года ездил и чувствовал – с его внедорожником что-то не так.

В сообществе «уазоводов» соцсети «ВКонтакте» автолюбитель пожаловался на необычный дефект. Во время езды ему с трудом удавалось поворачивать налево, причём продолжалось это едва ли не с самой покупки УАЗ «Патриот», но водитель не сильно-то обращал внимания на данный факт, предполагая, что всё в пределах нормы.

Однако в какой-то момент владелец проблемного УАЗ «Патриот» всё-таки не выдержал, залез под машину, где и обнаружился странный заводской дефект: «Поперечная рулевая тяга не той стороной стояла, упиралась в крышку моста, ограничивая поворот налево». Водителя возмутило, что выемка для крышки моста попросту была не с той стороны, с которой положено, из-за чего он «мучался» два года.

Комментаторы в сети не удержались от нескольких ироничных шуток в адрес водителя: «Жена переставила, чтоб налево не ездил». Но в итоге возмутились тому, как прямо с завода можно было допустить такой странный просчёт. Водитель УАЗ «Патриот», впрочем, заявил, что сумел устранить эту проблему самостоятельно, хоть из-за этого у него появился другой «головняк» в виде увеличившегося зазора между крышкой моста и клюшками.

Подводя итог, автолюбители пришли к выводу, что с подобным заводским дефектом сталкиваются многие водители УАЗ «Патриот», однако, в отличие от «уазовода», сумевшего все исправить, большинство предпочитает просто терпеть: «Не парься. Не ездили нормально – нечего и начинать».