«Это авто вас удивит»: О приятных сюрпризах нового KIA ProCeed рассказали блогеры

Сегодня, 18:00

По словам автомобилистов, этот автомобиль вполне может составить конкуренцию более дорогому KIA Stinger.

KIA ProCeed 2019 года выпуска обзорщикам с канала LAMPA очень понравился, и они даже пришли к выводу, что 2 000 000 рублей за достойную комплектацию этого автомобиля – очень даже привлекательный ценник. Говоря о кузове хот-хэтча, блогеры заявили, что внешне он смотрится крайне неплохо несмотря на то, что по сравнению со старыми версиями особых изменений и не видно.

Под капотом у этого KIA ProCeed расположен 1,4-литровый турбомотор на 140 «лошадей», но специалисты советуют обратить своё внимание на 1,6-литровый агрегат с турбонаддувом, выдающий внушительные 240 «лошадок». Помимо этого, приятным сюрпризом для покупателя «ПроСид» может стать наличие реального раздвоенного выхлопа, а не бутафории, присущей немецким автомобилям.

Управляемость KIA ProCeed – ещё одно важное достоинство модели. 140 л.с. дают о себе знать на скоростной трассе, разгоняя автомобиль до 100 км/ч за скромные 7 секунд. К подвеске хэтчбека вопросов у экспертов не возникло никаких, поскольку малейшие неровности дороги, даже на очень высоких скоростях, ProCeed крайне уверенно «проглатывал».

Сравнивая данную модель с KIA Stinger автолюбители пришли к выводу, что за те деньги, которые производитель просит за «люксовый» ProCeed, «Стингер» можно взять в максимально недорогой комплектации, которая будет на порядок скромнее по оснащению и в целом по общим ощущениям водителя: «Отдайте за неё 2 000 000 рублей – и это авто обязательно вас удивит!».