Белый и большой: В сети представлены первые фото внедорожника Aurus Komendant

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Ранее публика довольствовалась лишь визуализациями «вездехода», а теперь в сети появились «живые» официальные снимки транспортного средства.

В интернете представлены первые фото внедорожника Aurus Komendant. Автомобиль был запечатлен вживую, когда его осматривал глава Минпромторга Денис Мантуров. На кадрах показан белый и большой автомобиль, явно не седан, однако фотографии не дают полного представления о внешности машины, потому что ее запечатлели сбоку или так, чтобы не было видно основной передней части. Так или иначе, на одном из снимков можно увидеть господина Мантурова за рулем «вездехода», и данный кадр показывает, что внедорожник получил такой же интерьер, как у седана.

Напомним, ранее в интернете неоднократно появлялись компьютерные визуализации внедорожника Aurus Komendant, которые указывали на то, что машина получит такую же переднюю часть, как у лимузина и седана проекта «Кортеж». Недавно «засветился» кабриолет Aurus, который тоже имеет облик, как у машин, уже официально представленных общественности. А потому, можно предполагать, что внедорожник также получит «лицо» лимузина и седана.

Известно, что внедорожник Aurus Komendant основан на Единой модульной платформе, на которой были построены все ранее представленные автомобили проекта «Кортеж», и будут спроектированы будущие модели Aurus. «Вездеход» приводится в движение комбинированным агрегатом, в котором взаимодействуют мотор V8 4.4 мощностью 598 л.с./880 Нм и 40-сильный мотор-генератор. Силовая установка укомплектована 9-диапазонной автоматической коробкой передач. За счет муфты подключения передней оси, в автомобиле можно включить полный привод.