«Жуть прям, как 20-летняя девятка»: Заржавевшая дверь 3-летней LADA Vesta ужаснула сеть

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Автомобилист продемонстрировал, как поржавела одна из дверей его «Весты» за сравнительно короткое время.

В сообществе «вестоводов» соцсети «ВКонтакте» владелец LADA Vesta решил пожаловаться на заржавевшую дверь своей 3-летней машины. Нижняя кромка передней пассажирской двери практически целиком «сгнила».

Очаги поражения ржавчиной настолько широки, что краска облезла едва ли не с половины длины детали. При этом, «Весте» всего лишь 3 года и водитель не может понять, как такое могло произойти с почти новой машиной.

Решено было отправить несчастную LADA Vesta к официальному дилеру, однако там был получен разочаровывающий ответ – случай не гарантийный, поскольку данное «чудо» якобы произошло из-за внешних факторов, потому вина тут лежит на водителе. Комментаторы в сети ужаснулись проржавевшей «Весте» и заявили, что уже давно не видели ничего подобного на сравнительно новых машинах.

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Комментаторы предложили владельцу злосчастной LADA Vesta подать официальную жалобу в дилерский центр, поскольку в противном случае, судя по всему, водителю придётся взять на себя перекрашивание кузовных элементов.