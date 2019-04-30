«Не хуже старых иномарок»: О редчайшем малосерийном ИЖ 2126 «Орбита» восторженно рассказал эксперт

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Впечатления от раритетного советского автомобиля остались у обзорщика самыми положительными.

Эксперт Иван Зенкевич, специализирующийся на раритетных советских машинах, решил рассказать об одном из редчайших прототипов в истории СССР – ИЖ 2126 «Орбита», о чем сообщает информационное агентство VladTime. По словам специалиста, когда он увидел этот автомобиль впервые, то понял, что ему очень крупно повезло: «Как так, он ведь умер, так и не родившись. Но чудеса случаются!».

Блогер имеет в виду, что в серийное производство данный прототип так и не был запущен. Компактный заднеприводный автомобиль выпускался с 1970 года и дизайн его с течением времени так и не поменялся, но эксперт заявляет, что внешне «Орбита» смотрится довольно современно даже на текущий момент времени.

«Остекление потрясающее, кузов – прогрессивный хэтчбек, отличная аэродинамика», – эксперт уточняет, что кому-то ИЖ 2126 может показаться похожим на Volkswagen Golf. Багажник советского автомобиля достоин отдельной похвалы: крепкая полка, гидроупоры, аккуратно всё закрыто пластиковыми накладками.

Есть даже место для домкрата и колонок, а также кнопка для опускания запасного колеса. «Не хуже старых иномарок!», – восторженно подвёл итог обзорщик.