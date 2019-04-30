«Технологии 80-х годов»: Чем так плох Renault Duster Adventure, объяснил эксцентричный блогер

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Спецверсия французского кроссовера оставила у обзорщика крайне негативные впечатления.

По словам блогера Марата Бороды, от предыдущей своей особой версии в лице Renault Duster Dakar, кроссовер с шильдиком Adventure практически ничем не отличается, и эксцентричный специалист называет это настоящим «плевком в душу» всем покупателям «Дастера», поскольку и со стандартной своей модификацией различий крайне мало.

Пластиковые накладки на колёсные арки, причем качество материала – отвратительное, по словам блогера, а также именные накладки для дверей, рейлинги на крыше и легкосплавные диски, окрашенные в чёрный цвет – всего этого, считает водитель, маловато, как для Renault Duster Adventure за 1 300 000 рублей: «Отдаём такие деньги за машину и что мы получаем? Барабанные тормоза. Технологии 80-х годов!».

По мнению эксперта, просить внушительную сумму денег за такой автомобиль – настоящий «развод», ведь даже адекватными внедорожными способностями Renault Duster не может похвастать, представляя из себя, как и раньше, лишь универсал с повышенной проходимостью. Блогер уточняет, что изо всех сил пытается откопать в данной машине хоть что-нибудь, оправдывающее такой ценник, но у него это не выходит.

«Единственное, что мне в нём нравится, это цвет. А в остальном, если взглянуть на него сбоку, какой он был никчёмный, таким он и остался. Ничего не меняется! Хорошо хоть, что они от ВАЗа ничего не берут», – праведному возмущению блогера нет предела.