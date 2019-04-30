«Купил и не жалею»: Владелец Mercedes похвалил Renault Kaptur

Сегодня, 15:27

Французский кроссовер отлично ведет себя в городе и может конкурировать с премиальными автомобилями по динамике.

Завоевавший популярность на российском рынке Renault Kaptur может стать хорошей альтернативой старому Mercedes-Benz W202. Блогер с YouTube-канала «Дневники АКТЕРА» сменил свой «Мерседес» на «Каптюр» и похвалил французский кроссовер, передает информационное агентство VladTime.

Прежде всего новый владелец «Каптюра» обратил свое внимание на высокую посадку «француза», что обеспечивает комфорт и позволяет прогнозировать дорожную ситуацию заранее. Сначала блогер не мог привыкнуть к габаритам, однако он не считает это минусом, так как машина не потеряла своей маневренности. Особый восторг вызывала шумоизоляция на Renault Kaptur – при езде не ощущается никаких шумов.

Подкапотное пространство «Каптюра» занимает двигатель объемом 1,6 литра, приводимый в действие вариатором и системой переднего привода. Благодаря этому у автомобиля повысилась динамика, которая значительно превосходит динамические параметры старого «Мерседеса» - «француз» быстро набирает обороты и хорошо вписывается в дорожный поток. В салоне на передней панели имеется жесткий пластик, но блогера это не огорчает. Также машина обзавелась центральной консолью, которая неудобно расположена, но это «мелочи».

Renault Kaptur отлично годится для повседневной езды в черте города, что очень импонирует автору видео. «Купил и не жалею», - похвалил «Каптюр блогер.