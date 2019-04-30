С миру по нитке, для «АвтоВАЗ» – гиперкар: Отмененный концепт LADA Raven могут возродить

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При этом сбор средств для производства амбициозного беспилотного суперкара может пройти посредством краудфандинга.

«С миру по нитке» планирует собирать деньги глава фонда Alpha Robotics Venture Владимир Белый, заявивший, что его организация испытывает явный интерес к возрождению отмененного концепта в лице LADA Raven. Сообщается, что постройка «Ворона» включит в себя использование новейших достижений производителей в области робототехники, при этом стоимость гиперкара не будет запредельной.

Напомним, концепт LADA Raven придумал дизайнер Дмитрий Лазаров, представивший своё творение в 2014 году, однако ожидаемого отклика от компании «АвтоВАЗ» получено не было, потому в серийное производство этот гиперкар вышел в Австралии, сменив при этом название на Milano Red.

99 экземпляров по цене в 1,8 млн евро каждый, оборудовались силовой 8-цилиндровой установкой на 1325 «лошадок», а до 100 км/ч гиперкар разгонялся быстрее, чем за 2,5 секунды.