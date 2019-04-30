«Вечный» салонный фильтр: Полезный автомобильный лайфхак показал владелец KIA Rio

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Информация «риовода» понравится тем водителям, которые заботятся о здоровье своем и пассажиров.

Накануне на YouTube-канале «Киа Рио 2012-2017 6 акпп» появился ролик, в котором владелец KIA Rio показал полезный автомобильный лайфхак. Автор продемонстрировал «вечный» салонный фильтр, который практически невозможно засорить.

Добиться «вечности» салонного фильтра совсем несложно нужно просто наложить на него несколько слоев синтетических салфеток. За счет них будут засоряться они, а не фильтр. Примечательно, что уже за неделю салфетки сильно засоряются, однако, их поменять проще и дешевле. Сам автор уточнил, что его машина проезжает в неделю примерно 400 км, что не так уж много, однако уже при таком пробеге салонный фильтр способен сильно засориться, что приносит вред водителю и пассажирам.

Напомним, KIA Rio остается иномаркой №1 на рынке новых автомобилей в России. Бестселлер предлагается в стране по цене от 727 900 рублей. Силовую линейку автомобиля представляют агрегаты 1.4 и 1.6, производительность которых составляет 100 и 123 л.с. соответственно. Модель KIA Rio можно рассматривать как «спокойный» семейный автомобиль для города. Автомобиль имеет 480-литровый багажник, и может использоваться для дальних поездок.