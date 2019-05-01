«Недооценен и забыт»: Плюсы и минусы подержанного Opel Insignia раскрыл эксперт

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Немецкий автомобиль, несмотря на недостатки, прослужит довольно долго и может похвастаться достаточно роскошным внешним обликом.

Opel Insignia не стал популярным на российском рынке, но это не говорит о том, что он плох. Эксперт с канала «АВТО БУ» на YouTube выяснил плюсы и минусы немецкого автомобиля.

Причиной невысокой востребованности Opel Insignia выступает изменение имиджа немецкого авто – ранее стандартное исполнение стоило недорого, но стоило машине обрести новые двигатели, она стала по ценнику в один ряд с Toyota Camry и Volkswagen Passat. Но после того, ка «Инсигниа» выбыла из бюджетного сегмента, она не стала полноправным членом семейства машин премиум-класса.

В 2013 году Opel Insignia подвергся рестайлингу, который незначительно затронул внешность, интерьер и силовые параметры машины. Подкапотное пространство «немца» заняли 1,6- и 1,8-литровые моторы, которые довольно слабые на трассе, но отличаются надежностью и долговечностью Помимо них Opel Insignia оснащали еще и турбомотором объемом 1,6 литра с отдачей 128 «лошадок», который также надежен, но нуждается в соответствующем обслуживании из-за проблем с поршневой группой. Как и все бюджетные авто, «Инсигнию оснащали еще и дизельными агрегатами, которые тоже надежны.

Если говорить о коробках передач, то они могут проработать больше 200 000 км, если вовремя менять масло и использовать для плавного вождения. Блогер отметил, что «Инсигниа» в России «недооценили и забыли», а ведь качество ЛКП на Opel Insignia не уступает покрытию на Mercedes-Benz, а по надежности и привлекательности «немец» может превзойти любое авто премиум-класса.