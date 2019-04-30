Менять, нельзя оставить: Названы поломки, после которых лучше расстаться с машиной

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Порой с автомобилями случаются неисправности, после которых стоит избавиться от транспорта.

Накануне экспертами были названы поломки, после которых лучше расстаться с машиной. После некоторых неисправностей автомобиль нельзя оставить в гараже, и лучше менять его на другое авто, и в первую очередь это касается тех автомобилистов, чьи «ласточки» в результате ДТП потерпели нарушение геометрии кузова. Такие машины будут доставлять проблемы из-за ухудшения управляемости и неисправностей подвески.

Второе место занимают поломки АКПП. Автоматическая коробка передач конструктивно сложнее механической, а потому нередко ремонт первой обходится дороже, чем ее продажа с неисправностью.

На третьем месте эксперты расположили поломки двигателя. Некоторые из них требуют очень больших затрат. К примеру, из-за гидроудара порой приходится менять весь мотор.

Также специалисты рекомендуют избавиться от машины, если она была утоплена. Побывав в воде, автомобиль доставляет проблемы с электроникой, которые часто затрагивают практически все системы транспортного средства. Кроме того, под воздействием влаги портятся материалы отделки, а еще, ржавеют изнутри двери и другие части кузова.