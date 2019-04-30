До «сотни» за 6 секунд: Как превратить ВАЗ-2106 в спорткар, рассказал блогер

Сегодня, 10:10

Обзорщик повстречался с «тазоводом», который поведал о доработках своей «Шестерки», а также показал, как она едет.

Как превратить ВАЗ-2106 в спорткар, рассказал блогер на YouTube-канале «Владелец Жигуля». Для этого ютубер взял интервью у заядлого «тазовода», который явно любит свою «Шестерку». Автомобилист сообщил, что передняя подвеска машины полностью перебрана. Она получила спортивные рычаги, пружины и амортизаторы, а также двойной стабилизатор. Тормозную систему автомобиль позаимствовал у «Приоры».

Двигатель обсуждаемой «Шестерки» расточен до объема 1.7, доработан инжектором и компрессором, а также модернизированным ресивером. Владелец машины подчеркнул, что доработка двигателя инжектором стоит своих денег, ведь с ним педаль газа становится «отзывчивее». Также «тазовод» сообщил, что в ближайшее время намерен «перепрошить» инжектор для повышения его эффективности. Еще капот машины получил пневмоупоры от «Калины».

Стоит сказать, что «Шестерка» не только технически усовершенствована, но и получила внешний тюнинг. Автомобиль наделен спортивными дисками и «юбками», светодиодными фарами и задними фонарями. В салоне машины установлены дополнительные приборы, спортивный руль, гоночные кресла-ковши, а в багажнике авто «спрятаны» сабвуферы.

Владелец машины не назвал точных данных о мощности и динамике, однако он сообщил, что «Шестерка» после доработок может разогнаться до 170 км/ч. Также «тазовод» прокатил блогера на «ВАЗе», и последний произвел замер, который показал, что машина способна разогнаться до «сотни» за 6 секунд.