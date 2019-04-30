«Живых» экземпляров почти нет: Главные «косяки» подержанного KIA Sorento раскрыл эксперт

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Он протестировал корейский кроссовер и поделился своим мнением о нем.

На вторичном рынке KIA Sorento предлагается от 500 000 рублей, но и у этого автомобиля могут быть неприятные «сюрпризы». Эксперт Стас Асафьев подробно рассказал об основных «косяках» корейского кроссовера.

Сам же обзорщик приобрел «Соренто» 2008 года выпуска за 570 000 рублей. Под капотом корейского кроссовера разместился бензиновый 6-цилиндровый двигатель объемом 3,3 литра. Автомобиль достаточно в неплохом состоянии, а его пробег составил 137 000 км. Блогер отметил, что лучше покупать KIA Sorento на «вторичке» с бензиновым агрегатом, так как он по надежности и экономичности превосходит дизельные моторы. Помимо того, у дизелей для «Соренто» часто возникают проблемы с топливной системой, потому блогер не рекомендует к покупке версии «корейца» на «тяжелом» топливе.

Салон KIA Sorento достаточно приятен и удобен, а все необходимые опции находятся под рукой. Багажный отсек корейского кроссовера довольно большой и может вместить приличное количество вещей. При езде в KIA Sorento можно чувствовать себя вполне комфортно, благодаря тихой работе мотора и отлично сделанному салону. На 100 км «Соренту» расходует 20 литров топлива, но для того, чтобы избежать таких затрат, необходимо установить ГБО.

Продолжение... «Вечный» салонный фильтр: Полезный автомобильный лайфхак показал владелец KIA Rio Информация «риовода» понравится тем водителям, которые заботятся о здоровье своем и пассажиров. Что касается подвески, то с течением времени необходимо заменить передние рычаги, из которых не достаются сайлентблоки – придется ехать на СТО и платить за это примерно 10 000 рублей.

Эксперт утверждает, что при разгоне до 120 км/ч у KIA Sorento «хромает» управляемость – «кореец» начинает кренить и вилять из стороны в сторону. Но в целом, он похвалил «Соренто», но сожалеет, что «живых» экземпляров почти уже почти нет.