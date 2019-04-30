«Старый конь борозды не испортит»: Чем так хороша новая LADA 4x4 – рассказал обзорщик

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По словам блогера, достоинств у легендарной «Нивы» куда больше, чем недостатков.

Обзорщик с YouTube-канала «Под капот» направился в автосалон, чтобы посмотреть на новую LADA 4x4 2019 года выпуска. В классическом исполнении данный 5-дверный автомобиль обойдётся своим покупателям в 557 900 рублей, потому эксперту стало очень интересно, что же он может получить за эти деньги.

Приборная панель в стиле LADA Vesta очень понравилась водителю, расстояние между передними сиденьями автомобиля – также порадовало, как и достаточно вместительный бардачок: «За 40 с лишним лет ничего не изменилось, ну ничего, зато старый конь борозды не испортит».

Несмотря на всю аскетичность салона, считает блогер, LADA 4x4 можно и нужно хвалить за внушительное количество свободного пространства для задних пассажиров, а также за достаточно вместительный и функциональный багажник – «Нива» хороша уже тем, что при сложенном втором ряде сидений, в ней можно спокойно спать.

Подводя итог своему обзору, блогер уточнил, что вряд ли купил бы себе такую машину, поскольку привык к более высокому уровню комфорта, однако тем не менее он убежден, что новая LADA 4х4, как и случалось раньше, обязательно найдёт своего покупателя: «Она точно выполняет все те задачи, для которых она конструировалась».