«Едет, как овощ»: На проблемы с электроникой LADA Granta FL пожаловался владелец

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Автомобилист рассказал, что из-за непонятной работы «мозгов» машины, он не может нормально ездить по скоростным трассам.

В сообществе «грантоводов» соцсети «ВКонтакте» владелец новенькой LADA Granta FL пожаловался на проблемы с электроникой своей машины. По словам водителя, ему в последнее время очень часто приходится скидывать «минус» с аккумулятора, лишь бы автомобиль снова поехал нормально, поскольку в обычном состоянии его «Гранта» едет так, будто зажаты педали газа и тормоза одновременно.

«Едет, как овощ», – сокрушается автомобилист, уточняя, что сделал все возможное, лишь бы выявить источник проблемы, однако у него это никак не желает получаться.

Владелец LADA Granta FL проверил катушку и провода, компрессию, клапан абсорбера и давление топлива – всё оказалось в норме, но как для машины с 5 6000 км пробега, ездит «Гранта» всё равно очень неуверенно.

Комментаторы в сети порекомендовали автомобилисту обратить внимание на электронный блок управления LADA Granta FL и предположили, что именно ЭБУ является источником проблемы. Помимо этого, стоит проверить датчики тормоза и сцепления, дабы исключить их из списка возможных дефектным моментов: «Видимо, мозги своей жизнью живут или датчик какой-то моросит».