«После покупки – полетел в печку»: Качество штатного домкрата LADA Vesta раскритиковали в сети

Сегодня, 07:30

По словам владельца «Весты», заводской «аксессуар» для машины просто отвратителен и не справляется со своей работой.

В одном из сообществ соцсети «ВКонтакте», посвященном российскому бестселлеру, комментаторы обсудили качество штатного домкрата LADA Vesta и поделились своими впечатлениями от его эксплуатации. В первую очередь, владелец автомобиля раскритиковал данный агрегат из-за того, что при попытке поднять машину – домкрат моментально кренится, исключая возможность своего использования по назначению.

«Хотел поддомкратить, а его перекашивает. Это у всех так?», – жалуется автомобилист. Другие «вестоводы» поддержали недовольного водителя, уточнив, что пользоваться пластмассовым домкратом LADA Vesta всё-таки можно, хоть это и крайне трудно, ведь нужно по-особому выставлять его, тратя на это много времени: «Стоит отметить, что его ещё и установить нужно правильно, а то продолжит изгибаться».

Подводя итог, один из владельцев LADA Vesta заявил, что выкинул этот «кусок пластика» практически сразу после приобретения машины, поскольку использовать классический, гидравлический домкрат – куда более логичный метод, проверенный временем: «На второй день после покупки – он у меня в печку полетел. Гидравлику вожу!».