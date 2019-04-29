Когда не хватило на Cross: Владелец LADA Vesta назвал плюсы и минусы тюнинг обвеса

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На популярный российский седан можно найти немало вариантов пластикового обвеса, но у многих водителей возникают сомнения, стоит ли приобретать подобный комплект.

Кросс-версию LADA Vesta большинство автомобилистов признают более привлекательной внешне в сравнении с «обычным» седаном. Как рассказал один из владельцев «Весты», он изначально собирался приобрести кросс-седан, но на желаемую комплектацию не хватило денег, поэтому выбор пал на стандартную модель с 1,6-литровым мотором и на «механике».

Позднее «Вестовод» присмотрел себе тюнинг обвес, стоимость которого составляла около 9 000 рублей. Водитель поделился отзывом о приобретённом товаре на YouTube. В данный комплект вошли только арки колёс и пороги, но при желании можно отыскать молдинги отдельно или выбрать другой комплект. Таким образом, те, кто хотели покупать LADA Vesta Cross только из-за красивого внешнего вида, могут сэкономить почти 200 000 рублей – именно такая разница в цене у данных модификаций без учёта скидок.

Помимо более интересного дизайна и низкой стоимости к плюсам обвеса для LADA Vesta автовладелец отнёс то, что он не хуже заводского варианта защищает кузов от сколов и царапин в самых уязвимых местах.

Что касается минусов, водитель отметил, что важно выбрать качественный обвес и правильно его закрепить, иначе он может отпасть после первой же мойки. В его случае пластик установили хорошо: спустя месяц никаких проблем он не доставлял. Также владелец LADA Vesta добавил, что в комплекте от тюнеров использовался более тонкий пластик в сравнении с заводским вариантом.