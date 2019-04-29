В Перми владелец дефектной LADA Granta отсудил у дилера больше миллиона рублей

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Автомобилист добился правосудия.

В Перми состоялось заседание районного суда, рассмотревшего иск о расторжении договора купли-продажи автомобиля между местным жителем и автоцентром «ДРАЙВ АВТО». Дилер произвел замену бракованной LADA Granta, но суд все равно удовлетворил требования истца в полном объеме.

Пермский автолюбитель приобрел LADA Granta в конце минувшего года, но отечественный автомобиль часто начал ломаться. Владелец не один раз обращался к дилерам для устранения неисправностей, но потом решил расторгнуть договор купли-продажи и истребовать в судебном порядке стоимость машины, а именно – 730 000 рублей.

Но автоцентр отказал мужчине в возврате денег и предоставил новый исправный автомобиль, и автолюбитель снова обратился в суд, который принял его сторону. Согласно решению суда, автосалон обязан выплатить истцу 730 000 рублей, убытки в виде оплаты по договору об оказании услуг, составившие почти 95 000 рублей, неустойку в размере 300 000 рублей, возмещение морального вреда в 5 000 рублей и штраф в 300 000 рублей.

Таким образом, пермяку удалось отсудить у автосалона больше миллиона рублей. Теперь новую «Гранту» придется отдать дилеру.