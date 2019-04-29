Эксперты озвучили ТОП-5 вещей, которые запрещается делать при обкатке нового авто

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Купив новый автомобиль, некоторое время владелец не сможет использовать его в полную силу, так как его нужно обкатать, чтобы притерлись все системы.

Эксперты назвали ТОП-5 вещей, которые нельзя делать при обкатке новой машины. Представители машиностроительных компаний рекомендуют не подвергать новые автомобили большим нагрузкам и стартовать с места с пробуксовкой, так как мотор и КПП еще не «привыкли», что может отрицательно сказаться на их работе.

Также специалисты советуют не использовать новый автомобиль для разгонов по трассе, но при этом нежелательно ездить по дороге на малых оборотах с включенной повышенной передачей.

При обкатке нового авто не желательно буксировать другие автомобили или прицепы, что тоже плохо влияет на трансмиссию и мотор. Обычно говорят, что для обкатки достаточно 2 000 – 3 000 км, но это не совсем так.

Многие автолюбители отмечают, что их автомобиль «чувствует» себя хорошо только после пробега в 10 000 – 15 000 км. Именно при таком километраже снижается расход топлива и машина остро откликается на нажатие педали газа.