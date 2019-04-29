Откуда у Ким Чен Ына бронированный Mercedes-Benz Pullman за миллион, гадают эксперты

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На страницах западных изданий появилась информация, что глава Северной Кореи Ким Чен Ын приехал на встречу с российским президентом Владимиром Путиным на бронированном лимузине Mercedes-Benz Pullman. Помимо того, его сопровождал давно снятый с производства Mercedes-Maybach 62S.

Бронированные версии Mercedes-Benz Pullman обычно собираются по специальным заказам, а представители немецкого концерна Daimler заявили, что они строго определяют клиентов, которым поставляют «Пульманы». К слову, за Mercedes-Benz Pullman в бронированной версии придется отдать внушительную сумму – около 1 000 000 долларов.

Отмечается, что лидера Северной Кореи давно уже внесли в санкционный список ООН, из-за которого Ким Чен Ын не может распоряжаться предметами роскоши, к которым относят и автомобили стоимостью больше миллиона долларов.

В пресс-центре Daimler отметили, что не знают, как эти «Мерседесы» оказались у корейского лидера, но предполагают, что автомобили прибыли в КНДР окольными путями со вторичного рынка, который не контролируется концерном.