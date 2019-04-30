«Только с противогазом не воняет»: Владелец KIA Rio рассказал о первых 1 000 км без катализатора

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«Ароматы» не позволяют стоять рядом с машиной.

Владелец KIA Rio 2014 года выпуска рассказал, какие изменения заметил, пройдя первые 1 000 км после удаления катализатора, что делать с вонью от выхлопов и пропадает ли право на гарантийный ремонт. Автор YouTube-канала PROавто сообщил, что удалил катализатор на пробеге в 53 000 км, после чего выполнил прошивку Euro-2 и установил пламегаситель.

Что касается динамики «Рио», то, по личным ощущениям автомобилиста, он стал существенно «веселее» разгоняться. Расход топлива тоже уменьшился на литр и теперь составляет 8 л на 100 км в смешанном цикле. Масло за 1 000 км пробега без катализатора осталось на прежнем уровне.

Автор дополнительно отметил, что внешне удаление катализатора никак не замечается: подкапотное пространство выглядит точно так же, как и до процедуры, звук работы двигателя тоже почти не изменился. Но минусом удаления катализатора предсказуемо стала появившаяся вонь.

В салоне запах почти не ощущается: водитель ничего не чувствует, задние пассажиры – иногда, но снаружи «аромат» из выхлопной трубы сложно не заметить. «Только с противогазом не воняет», – сообщил владелец KIA Rio. Он добавил, что данная проблема решается заменой «родного» резонатора на резонатор младших моделей, например, рестайлинга 2015-2016 года.

По поводу сохранения гарантии от дилера после удаления катализатора автор отметил, что у его машины она составляла всего 1 тысячу км, поэтому он без особого страха пошел на его удаление. При этом он рассказал, что владельцам экземпляров «Рио», выпущенных во второй половине 2016 года и младше, увеличивается гарантия на катализатор до 100 тысяч км пробега, поэтому раньше этого времени вмешиваться туда не стоит.