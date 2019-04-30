Эксперты назвали самые бесполезные функции современных автомобилей

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Машиностроительные компании постоянно совершенствуют транспорт, однако порой он получает функционал, который не только не несет пользы, но и может приносить вред.

Накануне экспертами были озвучены самые бесполезные функции современных автомобилей, и начали со Start/Stop. Она рекламируется как решение для сокращения расхода топлива в городе за счет остановки мотора на светофоре и в пробках. Однако специалисты отмечают, что такая функция способствует загрязнению окружающей среды и сокращению ресурса мотора.

Эксперты усомнились в нужности автоматизированных ремней безопасности. По мнению специалистов, такие ремни долго выполняют свою функцию, а потому, водителю или пассажирам удобнее и быстрее пристегиваться самостоятельно.

Блокировку ремней безопасности эксперты тоже не одобряют. Ее работа раздражает многих и, как итог ремни оставляются за спиной или же используются «заглушки», вставляющиеся в замок для ремня. То есть, смысл блокировки сводится на нет. Голосовое управление функционалом автомобиля тоже часто оказывается бесполезным. Далеко не всегда команды пользователя правильно «понимаются» машиной, а потому, переходить на ручное управление.

К слову, недавно россиянам довелось принять участие в опросе, который позволил понять, какой функционал автомобилисты страны считают самым полезным в транспорте. Оказалось, больше всего они одобряют обогрев лобового стекла, автозапуск мотора и подогрев кресел.