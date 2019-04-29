Что привезти из-за рубежа: Эксперты назвали лучшие автомобили, недоступные в РФ

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Многие автопроизводители выпускают популярные за рубежом автомобили, не рассчитанные на российский рынок, но самые заинтересованные покупатели находят способы привезти их в Россию. Какие модели наиболее хороши – рассказали эксперты.

Большой популярностью среди городских автомобилей в разных странах пользуется Volkswagen Up!, ценник на который в переводе на российскую валюту составляет свыше 950 000 рублей. Эта модель может похвалиться удобным, просторным салоном и комфортом передвижения в поездках по городу.

Хорошей альтернативой Land Cruiser Prado мог бы стать Toyota 4Runner, более доступный по цене за счет простоты отделки, конструкции и подключаемого полного привода. Любители среднеразмерных внедорожников в России наверняка оценили бы такой бюджетный «Прадик».

С уходом Ford из России ожидать появление Mustang у нас на рынке так и не приходится, да и описывать преимущества легендарного масл-кара нет смысла, но продажи модели за рубежом приносят компании хорошую прибыль. Да и поклонники дизайна, качества сборки и динамики движения «Мустанга» все равно преодолевают трудности связанные с привозом данного автомобиля в Россию.

В список лучших попал и KIA Cadenza, качество которого, несмотря на бюджетную цену, не страдает. Машина прекрасно подходит для городского передвижения, а больше всего она нравится семейным парам. Эксперты отмечают, что российские покупатели часто привозят этот автомобиль из Казахстана, где он предлагается с 293-сильным 3,3-литровым двигателем.