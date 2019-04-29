«Один в один Калина 2»: Подробности о новой LADA Granta Cross разочаровали пользователей сети

Сегодня, 13:14

Поклонники отечественной марки оказались недовольны, что новинка претерпела так мало изменений, а её цена, как ожидается, ощутимо вырастет.

Хотя очередная кросс-версия от LADA ещё не поступила в продажу, о ней раскрыты практически все подробности. По сути «АвтоВАЗ» перелицевал LADA Kalina Cross, оставив нетронутыми основные технические характеристики.

Автомобиль теперь выполнен в фирменном X-стиле, но изменения коснулись в основном «морды», боковые части остались прежними, как и задние фонари, которые, по мнению многих автолюбителей, давно устарели.

Как и раньше, в салоне использовались оранжевые вставки, разве что с рулевого колеса такая вставка пропала. Кресла и задний диван в новой LADA Granta Cross сменили форму и стали ощутимо комфортнее, а у водительского сидения появилась регулировка по высоте. Среди других изменений в интерьере стоит упомянуть увеличенный монитор бортового компьютера. Также магнитола «переехала» на центральную консоль, а багажник стал немного больше.

Производитель заявляет и об оптимизации механической коробки передач: у неё возрастёт передаточное число и снизится уровень шума. Моторы остались прежними, но в поршнях теперь будут предусмотрены выемки под клапаны, что поможет избежать поломки двигателя при обрыве ГРМ. Несмотря на старания компании «АвтоВАЗ», новая LADA Granta Cross уже подверглась критике в соцсетях – подробности о новинке разочаровали пользователей.

«Один в один Калина 2», «Немного переделали, а стоимость, скорее всего, в разы вырастет», «Очередной лом», «Могли хотя бы КПП нормальную поставить, опять сзади тесно, поменяли наклон задних сидений, теперь сидишь как на табуретке, зато багажник больше», – пишут автолюбители в комментариях.