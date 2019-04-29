«Надежный премиум со вторички»: Об особенностях подержанного KIA Quoris рассказал блогер

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Корейский седан славится надежностью, простотой и привлекательностью.

Большинство россиян хотело бы стать обладателями надежного премиального автомобиля, но со «вторички». Блогер Антон Воротников подробно рассказал об особенностях корейского люксового седана KIA Quoris, представленного на рынке подержанных авто.

На тест-драйв вывели KIA Qouris 2014 года выпуска, под капотом которого разместился 3,3-литровый двигатель с мощностью 333 лошадиные силы, приводимый в действие 8-позиционной АКПП и системой заднего привода. На «вторичке» можно будет приобрести такого «корейца» за 800 000 рублей с гарантией от дилерского центра.

Внешне KIA Quoris отличается массивным обликом, не потерявшим актуальности и до настоящего времени и большой колесной базой, подчеркивающей солидность автомобиля. Корейский седан довольно надежен – блогер не заметил никаких сколов и царапин на кузове и дверных ручках. Помимо того, «Куорис» достаточно дешев в эксплуатации – ТО на «корейце обходится от 10 000 рублей. Салон корейского седана обшит кожей и демонстрирует вполне хорошее состояние, а багажный отсек довольно практичен и имеет объем в 450 литров – блогер отметил, что без проблем можно поместить детскую коляску.

В числе недостатков KIA Quoris блогер назвал слабые тормоза, которые обычно меняют при пробеге в 100 000 км и недостаточную работу систему стабилизации. «Надежный премиум со вторички», - так назвал «корейца» обзорщик.

KIA Quoris на дороге ведет сдержанно и мягко, но не так быстро – автомобиль разработан для тех, кто предпочитает практичность и надежность. По словам блогера, у «Куориса» фактически нет конкурентов в России.