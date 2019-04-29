Розничные продажи Aurus перенесли на 2020 год

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В текущем году автомобили Aurus так и не доберутся до дилеров, скорее всего, розничные продажи новых российских машин начнутся в 2020 году.

О задержке запуска продаж сообщает издание «Ведомости» со ссылкой на слова Вагифа Бикулова, операционного директора фирмы «Авилон», которая должна стать одним из двух дилеров Aurus в РФ. К сожалению, причины переноса сроков не раскрываются.

Не смогли озвучить их и представители второго дилера бренда – «Панавто». Однако один из источников издания отметил, что дело в сложностях с организацией производства. Пока представительские авто производят на мощностях НАМИ, причём все экземпляры поставляются в госструктуры.

Вместе с тем небольшая часть машин Aurus, выпущенная НАМИ, отправится на рынок. Согласно плану, за следующих год с конвейера должно сойти 180 таких автомобилей, а более высоких показателей удастся добиться после запуска производства в Татарстане, намеченного на 2021 год. При этом цены на седан и лимузин Aurus Senat объявят уже во второй половине мая 2019 года.

Напомним, седан достигает в длину 5 630 мм, а лимузин больше его на целый метр. В снаряжённом состоянии масса бронированного гиганта достигает 6 205 кг. Обе модели получили 20-дюймовые колёсные диски. Семейство машин оснащается 600-сильной гибридной установкой на базе 4,4-литрового V8.