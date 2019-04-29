«Крепкий, качественный»: Сможет ли новый Toyota RAV4 противостоять «Тигуану», рассказал блогер

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Эксперт поведал, чего ждать от нового поколения японского кроссовера, который активно обсуждают в России.

На YouTube-канале carwow появился ролик, в котором блогер раскрыл особенности паркетника, а также рассказал, сможет ли новый Toyota RAV4 противостоять «Тигуану» на рынке. Эксперт напомнил, что ранее название кроссовера расшифровывалось как автомобиль для активных развлечений, однако со сменой поколений модели японцы поменяли расшифровку – «крепкий, качественный».

Блогер отметил, что новый Toyota RAV4 в некотором смысле соответствует своему названию, ведь автомобиль действительно стал крепче – японцы существенно повысили жесткость конструкции модели. По словам эксперта, новинка сможет соперничать на рынке с VW Tiguan и Citroen C5 Aircross, но она не оснащается дизельными моторами, что можно считать минусом. Также в салоне авто, как и прежде используется «деревянный» пластик, однако теперь в местах интерьера, которые постоянно находятся на виду у водителя или пассажиров, применяются приятные материалы и настоящая прострочка.

Эргономика в новом Toyota RAV4 реализована не лучшим образом, ведь органы управления того или иного функционала, близкого по смыслу, могут находиться далеко друг от друга. Мультимедийная установка автомобиля получила множество физических кнопок, что повышает «юзабилити» системы, но экран ее не очень «отзывчивый», да и в целом она не так производительна, как хотелось бы. Сам салон новинки эксперт назвал просторным и удобным. Также машина имеет удобный багажник, хоть он и немного меньше, чем у «Тигуана».

Плюсами нового Toyota RAV4 блогер назвал эффективную подвеску, приятную управляемость, хорошую обзорность, удобную посадку водителя, большие боковые зеркала. Радиус разворота у кроссовера меньше, чем у VW Tiguan, и «японца» можно считать удобным городским автомобилем для семьи. Кроме того, машина хорошо подходит для долгих поездок, и наделена современными системами безопасности.