Японская мощность: Умельцы обновили «ГАЗель» мотором от Lexus

Сегодня, 12:31

Не только владельцы спорткаров любят повышать технические характеристики своих любимых транспортных средств – умельцы сумели обновить даже «ГАЗель», поставив на нее 8-цилиндровый двигатель 3UZ-FE.

Этот двигатель уже давно подтвердил свою надежность. Им оснащали многие модели премиального бренда Lexus, например, такие как LS430, GS430, CS430, а также автомобиль Toyota Soarer и Crown Majesta. Мощность такого мотора составляет 305 лошадиных сил при объеме в 4,3 литра. Крутящий момент при этом равен 441 Нм.

Обычно же на малотоннажные «ГАЗели» ставили движки ЗМЗ-402 и ЗМЗ-406 с мощностью в два раза ниже, а также дизели Евро-3. Неудивительно, что владелец «ГАЗели», обратившийся к отечественным специалистам по тюнингу, остался в восторге от обновленного микроавтобуса.