«Теперь можно не бояться покупать»: Мифы о производстве LADA Vesta развенчал эксперт

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Он озвучил возможные страхи автолюбителей при покупке «Весты».

Многие россияне опасаются покупать LADA Vesta, так как считают, что данный автомобиль некачественно собран и у него может быть множество проблем. Ведущий YouTube-канала «Сторож Дивана» подробно развенчал все мифы о российском седане.

Часто автолюбители задаются вопросом о наличии оцинкованного кузова у «Весты», на что блогер ответил, что «АвтоВАЗ» начал ставить их еще с периода выпуска ВАЗ-2108, но массовое применение оцинкованных кузовов началось с машин LADA Kalina. На LADA Vesta и LADA XRAY оцинковываются внешние панели кузова. На кузов «Весты» первоначально наносится цинк, затем катафорезный грунт, потом полиэфирный грунт, эмаль и лак.

Помимо того, на заводе «Веста» тестируется в камере сгорания, которые обычно с честью выдерживает – кузов российского седана настолько прочен, что выдерживает все испытания, выпавшие на его долю. После тестов, на кузове машины нет никаких следов коррозии. Блогер подметил, что заводского покрытия на кузов «Весты» вполне хватит для среднестатистического использования, но если автомобиль приобретался для длительной эксплуатации, то необходимо обработать кузов седана антикоррозийным средством примерно через четыре года.

Продолжение... «Битва овощей»: Стоит ли переплачивать за LADA Vesta 1.8 вместо 1.6, выяснил обзорщик Покупателям «Весты» доступны на выбор два мотора объёмом 1,6 и 1,8 л. Любители динамичной езды советуют вторую версию, но блогер решил проверить, действительно ли она ощутимо быстрее. Каркас кузов LADA Vesta изготавливают из толстых прочных стальных элементов, а кроме того, отмечает блогер, в этих компонентах применятся сталь повышенной прочности.

Такой каркас кузова позволил «Весте» пройти краш-тест, где ее высоко оценили эксперты. «Теперь можно не бояться покупать», – резюмировал эксперт.