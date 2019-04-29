«Битва овощей»: Стоит ли переплачивать за LADA Vesta 1.8 вместо 1.6, выяснил обзорщик

Сегодня, 08:08

Покупателям «Весты» доступны на выбор два мотора объёмом 1,6 и 1,8 л. Любители динамичной езды советуют вторую версию, но блогер решил проверить, действительно ли она ощутимо быстрее.

Разница в стоимости между седанами с 1,6-литровым 106-сильным двигателем и с 1,8-литровым агрегатом мощностью 122 лошадиные силы составляет около 100 000 рублей. Далеко не все готовы переплачивать эту сумму, если машина будет разгоняться быстрее на доли секунды. Именно поэтому блогер решил организовать гонку. Ролик с заездом LADA Vesta 1.6 против Vesta 1.8 был размещён на канале ARENA AUTO.

Уточняется, что для соревнования подобрали автомобили с идентичными колёсами и в одинаковой комплектации. В первом заезде с места 1,8-литровая модификация LADA Vesta практически сразу обогнала соперника, а в дальнейшем только увеличивала отрыв, который к четвёртой передаче достиг двух с половиной корпусов. Во второй раз результат оказался таким же, поэтому было решено проверить, как машины поведут себя в заезде со второй передачи.

Однако и при таком условии «Веста» с 1,8-литровым мотором оба раза без труда опережала соперника на два-три корпуса. Поэтому тем, кто любить «гонять» однозначно лучше выбрать более мощный вариант.

Его преимущество ещё и в том, что такой автомобиль оснащается французской МКПП, которая работает тише «вазовской». Впрочем, некоторые водители считают, что это была «битва овощей», так как даже Vesta 1.8 едет слишком медленно.