«Цена жизни «тазовода» - 1000 рублей? Безопасность LADA Kalina обсудили в сети

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Недовольный владелец «Калины» уверен, что «АвтоВАЗ» буквально «плюёт» на жизнь и здоровье своих клиентов из-за некачественных комплектующих, но существует альтернативное и более разумное мнение.

В одном из автомобильных сообществ в социальной сети «ВКонтакте» пользователи бурно обсудили снимки, опубликованные одним из владельцев LADA Kalina. На фото, как утверждает владелец машины, показано то, как «АвтоВАЗ» плюёт на безопасность» своих клиентов.

На снимках можно увидеть, что рулевая колонка LADA Kalina получила серьёзные повреждения, что чревато полной потерей управления автомобилем во время движения - рулевой вал попросту рассыпался, потенциально создавая аварийную ситуацию на дороге. Владелец «Калины» уверен, что «АвтоВАЗ» умышленно подвергает риску своих клиентов, гонясь за прибылью с массовых продаж дешёвых машин.

«Цена жизни «тазовода» - 1000 рублей? А ведь именно столько стоит установка качественного вала на эту машину», - написал один из комментаторов в сети.

Безопасность моделей LADA обсудили в сети, но большая часть автомобилистов уверена, что вины «АвтоВАЗ» в данной ситуации нет. Прежде всего автомобилисты отметили, что LADA Kalina, снятая с производства в 2018 году, морально и физически устарела, поэтому требовать от неё соблюдения современных стандартов безопасности - попросту глупо. Не исключено, что показанный на фото автомобиль был выпущен ещё в 2011 году, а сегодня его рабочий ресурс полностью исчерпан.

«Мою «Шестёрку» 1989 года тоже пора ремонтировать, не позаботились обо мне разработчики», «Это может произойти с абсолютно любой машиной», «Если машина плохая, то зачем ты её купил?», «Как только Путин на ней в 2011 году ездил?», - шутят пользователи в комментариях.