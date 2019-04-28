«Убийца» Tesla Model Y: В сеть попали рендеры нового кроссовера Ford Mustang

Сегодня, 15:14

В последнее время популярность сегмента кроссоверов продолжает набирать популярность, потому американская компания Ford решила выпустить новую модель в стиле популярного спорткара Ford Mustang. Независимые дизайнеры представили первые рендеры нового паркетника «Мустанг».

Можно отметить, что новинка от Ford получит харизматичный внешний облик, а на рендерах кроссовер Ford Mustang обладает большой решеткой радиатора, которую взяли от донора. Помимо всего, автомобиль оснастили узкими фарами с массивным капотом. Также новинку снабдили пластиковым защитным обвесом и большой колесной базой. Также культовый спорткар Ford Mustang поделился фонарями и затемненной декоративной вставкой.

Появилась информация, что новый кроссовер Ford Mustang станет электромобилем с дальностью хода в 595 км. Новинка поборется за клиентов с Tesla Model Y, а дебют «фордовского» кроссовера состоится через год.