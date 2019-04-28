Назван ТОП-5 самых ненадёжных автомобилей

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Некоторые модели могут доставить ряд проблем владельцу уже в первый год после покупки. Эксперты назвали ТОП-5 автомобилей, надёжность которых оставляет желать лучшего.

Первое место в антирейтинге занял китайский Lifan X50, поэтому перед его покупкой стоит подумать дважды или вовсе отказаться от неё. Слабым местом «китайца» является электроника и механические элементы в салоне.

Вторая позиция досталась Chevrolet Niva. Главная претензия хозяев такого внедорожника тоже касается электрики. Далее следует Renault Duster, отличившийся плохим качеством сборки. Кроме того, французский кроссовер не радует качеством материалов отделки.

Четвёртое место занял Chevrolet Cruze «благодаря» своей проблемной коробке «автомат» и часто ломающейся системе охлаждения мотора.

Замкнул ТОП-5 самых ненадёжных автомобиля Citroen C4 второго поколения. У данной модели нередко выходят из строя элементы подвески, трансмиссии, а также электроника.