«Осталось недолго»: Renault Arkana представят в мае текущего года

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Французская компания Renault объявила о дате дебюта своего нового купеобразного кроссовера Renault Arkana. Новинку представят в Москве 22 мая 2019 года.

Интересно, что «Аркана» сначала выйдет на российский рынок, а позже выйдет на рынки и других стран. Кросс-купе от Renault создавали специалисты французского бренда вместе с российскими инженерами с учетом особенностей российских дорог.

В основе нового Renault Arkana лежит архитектура B0. Под капотом «таинственного» кроссовера разместится 1,6-литровый атмосферный мотор с отдачей 114 лошадиных сил. Помимо него, подкапотное пространство «француза» займет турбодвигатель объемом 1,3 литра с мощностью 150 лошадиных сил. Оба агрегата приводятся в действие МКПП и бесступенчатым вариатором CVT с системами переднего и полного привода.

Цена новинки пока засекречена, но вероятно базовая версия обойдется от 1 200 000 рублей. «Осталось недолго», - так отреагировали пользователи сетей.