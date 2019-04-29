«Подружиться с роботом Весты»: Об особенностях коробки AMT на LADA Vesta рассказал автоэксперт

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Несмотря на то, что «вазовская» коробка AMT вызвала массу недовольства у потребителей, эксперт уверяет, что с ней можно «подружиться», достаточно найти правильный подход.

Прежде всего автоблогер Игорь Бурцев отметил, что «робот» на LADA Vesta не нравится в основном тем водителям, которые привыкли жать «тапку в пол». В таком случае езда действительно становится некомфортной, а также могут возникнуть «кивки». Лучше во время переключения скорости отпускать педаль акселератора, а через несколько секунд плавно на неё нажимать. Это также позволит продлить «жизнь» данному агрегату.

Тем, кто хочет ехать на LADA Vesta с «роботом» более динамично, можно перевести коробку в ручной режим. Однако стоит быть готовым к тому, что расход топлива возрастёт. Помимо этого, блогер отметил, что после «механики» пересесть на «Весту» с AMT не составляет труда. В случае если водитель привык к «автомату» совладать с роботизированной коробкой будет проще, чем с механической.

В заключении автоэксперт добавил, что не существует единого «рецепта», который помог бы любому водителю «договориться» с этой коробкой, так как важно ориентироваться на свои ощущения во время поездки.