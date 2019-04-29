«Великий бздынь»: О странном звуке при запуске LADA Vesta рассказали в сети

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По словам владельца машины, при включении мотора «на холодную» машина издаёт непонятный металлический скрежет.

В сообществе «вестоводов» соцсети «ВКонтакте» автомобилист рассказал, что до появления странного звука при запуске LADA Vesta, стартер успевает сделать три оборота, после чего раздаётся короткий «выстрел», похожий на последствия удара половника по кастрюле. Водитель уточнил, что у него автомобиль 2019 года, потому он очень боится, как бы там ничего не «полетело» при таком незначительном пробеге.

«Громкий металлический бздынь», – жалуется водитель. Комментаторы в сети рассказали автолюбителю, что тоже сталкивались с такой проблемой. На их LADA Vesta он то появляется, то пропадает, а со стороны выглядит так, словно глушитель закреплен крайне ненадежно: «Будто на соплях висит. Таз такой таз!», «Забил на него, но это всё равно неприятно».