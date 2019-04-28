Госпрограммы набирают обороты: Почти 150 Chevrolet Niva было продано в марте по программе «Первый/Семейный автомобиль»

Сегодня, 14:35

Российский внедорожник в прошедшем месяце продался в количестве 135 экземпляров по разного рода акциям и скидкам.

Существенную роль в этом сыграли пересмотренные условия госпрограмм «Первый/Семейный автомобиль», которые также набирают обороты. Таким образом, почти каждый десятый экземпляр Chevrolet Niva было реализовано с применением особых условий, благодаря которым некоторые водители могли сэкономить внушительную сумму денег при покупке внедорожника.

Как подсчитали эксперты, максимальная выгода при приобретении Chevrolet Niva может достигнуть 139 500 рублей. Эта сумма сложится из скидок по вышеупомянутым госпрограммам, а также в том случае, если клиент выберет услуги Trade-in (30 000 рублей) и приобретет себе машину, оформив на неё кредит (35 000 рублей).

Стоит добавить, что всего за март было продано 2 688 экземпляров Chevrolet Niva. Российский внедорожник демонстрирует позитивную динамику продаж, ведь по сравнению с тем же периодом в прошлом году, спрос на «Шниву» возрос на 5%.